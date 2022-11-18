Владимир Путин лишил саратовского бизнесмена российского гражданства по его просьбе. Указ «О приеме в гражданство РФ и выходе из гражданства РФ» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 18 ноября.

Согласно тексту документа, гражданство РФ получили 20 человек. В их число вошли уроженцы Австралии, Азербайджана, Польши, Франции и Украины. Кроме того, глава государства одобрил просьбу о выходе из российского гражданства 41-летнего бизнесмена из Саратовской области Каната Шарлапаева и его 5-летней дочери.

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