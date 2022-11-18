Сегодня, 18 ноября, жители 5 улиц в Саратове остались без отопления и горячей воды, о чем проинформировали в саратовском филиале «Т Плюс».

При проведении аварийно-ремонтных работ на сетях отключат отопление и горячую воду по адресам:

- ул. Орджоникидзе, 6а, 8, 8а, 11а, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 16, 18, 20;

- Киевский тупик, ст. Саратов-3 (АБК);

- Киевский проезд, 3;

- ул. Ново-Астраханская, 28, 30, 34;

- Ново-Астраханское шоссе, 55, 59.

Восстановить подачу ресурса коммунальщики обещают к 20:00.

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