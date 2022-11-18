На теплотрассе в Энгельсе обнаружено тело мужчины

Фото: СУ СК

Сегодня утром, 18 ноября, на теплотрассе в Энгельсе было обнаружено тело мужчины, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

Прохожие заметили тело возле дома на улице Весенняя. Неизвестному мужчине на вид 55-60 лет. Прибывшая на вызов бригада скорой медицинской провела реанимационные мероприятия, но медики вынуждены были констатировать смерть мужчины. Телесные повреждения на теле не обнаружены.

Идет установление личности неизвестного мужчины, а также всех обстоятельств произошедшего.

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