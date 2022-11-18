Саратовский областной суд огласил приговор соучастнику убийства, который был в розыске 14 лет

Фото: Саратовский областной суд

Саратовский областной суд вынес приговор гражданину Иванову А.А. за участие в убийстве, совершенном еще в декабре 2006 года. Об этом сообщает пресс-служба инстанции в своем Телеграм-канале.

Сообщники Иванова – Товма А.В., Капинос Д.Н и Литвин Е.В., были осуждены тем же приговором 19 апреля 2011 года. Как доказал суд, Товма узнал, что у его знакомого в доме хранится крупная денежная сумма, огнестрельное оружие и патроны к нему. Осужденный решил ограбить его вместе со своими приятелями.

Вечером 6 декабря 2006 года четверо мужчин выехали из Саратова в село Ключи Лысогорского района на ВАЗ 2114. На месте все четверо надели балаклавы и постучались в дверь жертвы. Как только им открыл владелец дома, нападавшие избили его, а позже нашли на кухне дома деревянную скалку и нанесли ей несколько ударов по голове и телу хозяина жилища. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Банда смогла найти в доме 20 тысяч рублей, нож, длинноствольное нарезное охотничье оружие и 25 патронов к нему – общая сумма похищенного составила 31,5 тысячу рублей.

Иванов находился в розыске гораздо дольше подельников – с 23 ноября 2007 по 8 июля 2022 года, когда и был задержан. Подсудимый полностью признал вину, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

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