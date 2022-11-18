В всероссийском конкурсе самодеятельности от следственного комитета победила жительница Саратова

фото: СУ СКР

Уроженка Саратовской области заняла первое место на Всероссийском конкурсе художественной самодеятельности, организованном следственным комитетом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Вчера, 17 ноября 2022 года на сцене Киноконцертного зала Следственного комитета России состоялся финал V Всероссийского конкурса художественной ведомственной самодеятельности: «Петровским следственным канцеляриям – Виват!».

Участники конкурса – сотрудники ведомства и члены их семей - соревновались между собой в номинациях «вокал», «вокальные коллективы», «авторская песня», «актерское мастерство», «исполнительское мастерство». Возрастные категории участников - до 10 лет, 11-15 лет, 16 лет и старше.

В одной из номинаций — «Вокал» 16 лет и старше победителем второй год подряд стала уроженка Саратовской области, представляющая региональный СУ СКР Евгения Слюсаренко.

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