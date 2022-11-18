Ирина Романова
Ирина Романова сохранила пост председателя избирательной комиссии Саратовской области. Об этом сообщили сегодня, 18 ноября, в ходе заседания избиркома.
Председателем избирательной комиссии Саратовской области состава 2022-2027 годов избрана Ирина Романова, заместителем председателя – Татьяна Комольцева, секретарем стал Сергей Седов.
Членом избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса, работающий на постоянной (штатной основе) был назначен Ринат Каримов.
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