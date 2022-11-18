На саратовских чиновников завели уголовное дело из-за покусавшей ребенка собаки

Собака в питомнике

На саратовских чиновников завели уголовное дело о халатности из-за покусавшей ребенка собаки, об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, ответственные лица не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных в Ленинском районе. Из-за их халатности 15 ноября 2022 года было совершено очередное нападение. Вечером, возле дома на улице Тверской бродячая собака укусила 12-летнюю девочку. В больнице у нее диагностировали укушенные раны.

Сейчас идет установление всех обстоятельств. Будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц. Расследование находится на контроле руководителя следственного управления Анатолия Говорунова.

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