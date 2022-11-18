Росгвардия остановила поножовщину в одной из закусочных Саратова

Фото: Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Саратова сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал с ножом на своего приятеля в одной из закусочных на улице Танкистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приятели поссорились в одном из заведений общепита на Танкистов, один из них выхватил нож и несколько раз ударил в живот своего знакомого, тот получил несколько колото-резаных ран.

Драку с ножом увидели сотрудники закусочной, они вызвали в заведение правоохранителей. Вскоре на месте происшествия оказался экипаж вневедомственной охраны – сотрудники обезвредили буйного посетителя и задержали его. Кроме того, сотрудники вызвали медиков для пострадавшего, его госпитализировали.

Нападавшим оказался ранее судимый 53-летний гражданин, росгвардейцы передали его сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.

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