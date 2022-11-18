ГК «Белая Долина» - лучший пищевик 2022 года

Фото: «Белая Долина»

18 ноября в правительстве отметили лучших работников сельского хозяйства Саратовской области. Роман Бусаргин посетил выставку достижений народного хозяйства, где предприятия показали свои лучшие продукты, новинки и достижения 2022 года.

Мероприятие продолжилось тожественным награждением и концертом.

Во вступительной речи глава региона обратился к саратовским аграриям со словами благодарности: «Вы вносите вклад в продовольственную безопасность, производя продукцию высокого качества. Ваш труд важен для страны, области и каждого конкретного жителя. Сегодня перед отраслью стоят стратегические задачи, решив которые мы можем продолжить развиваться в условиях санкций», - отметил губернатор.

Саратовские аграрии плодотворно работали целый год и успешно показали себя на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Теперь настало время вручить заслуженные награды.

Работникам агропромышленного комплекса были вручены переходящие кубки Губернатора Саратовской области за высокие показатели в сельскохозяйственном производстве, переработке и хранении сельхозпродукции.

«Молочный комбинат Энгельсский», входящий в Группу Компаний «Белая Долина», был отмечен как «Лучший пищевик года». Это одна из самых значимых отраслевых наград Саратовской области.

При определении лучших учитывается множество факторов: техническая оснащенность предприятия, соблюдение в работе принципов ХАССП, высокое неоспоримое качество производимой продукции, объёмы налоговых отчислений, вклад в развитие региона.

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