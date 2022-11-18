фото: Пресс-служба губернатора

Роман Бусаргин рассказал о процессе переселения из аварийного жилья в Саратовской области. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора .

По словам Бусаргина, до конца 2023 года 7000 жителей аварийных домов получат новые квартиры. В список вошли 202 дома в 14 муниципалитетах, признанные аварийными с 1 января 2017 года.

Саратовская область досрочно завершил прошлую программу переселения. Сейчас в приоритете расселить 24 дома в Летном городке Энгельса. В решении этой проблемы нам помог Президент Владимир Путин. Он выделил средства, которые позволили начать процесс переселения. Теперь эта программа будет продолжена.

Фонд реформирования ЖКХ направил региону 2,6 млрд рублей, эти ассигнования уже поступили в областной бюджет. Для остального финансирования планируется привлечь заемные средства.

— Это непростое решение, но мы идем на это, чтобы выполнить свои обязательства перед жителями. Как бы сложно ни было, нужды людей для нас – на первом месте.

На ближайшее заседание областной Думы мы внесем предложение о финансировании программы. Надеюсь, депутаты поддержат нас в этом вопросе, — пояснил глава региона.

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