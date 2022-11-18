фото: телеграм-канал главы Татищевского района

Ряды ВС РФ пополнили добровольцы из Татищево. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Татищевского района Павел Сурков.

По слова главы района, мужчины приняли более чем серьезное решение — участвовать в специальной военной операции. Отрадно, что один из добровольцев уже принимал участие в спецоперации и вот сегодня вновь идет защищать Родину. Со словами напутствия к ребятам обратились председатель общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» В.А.Киселев и военный комиссар Татищевского, Аткарского и Екатериновского районов, города Аткарска Г.В.Борисов.

От администрации района военнослужащим были вручены рюкзаки с предметами первой необходимости.

Священник Антоний Сотников благословил ребят на служение Отечеству и окропили святой водой. Затем военнослужащие были направлены в учебные центры, расположенные на территории Саратовской области, где они пройдут формирование и военную подготовку.

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