В Саратовской области 22-летний парень признался в двойном убийстве гаечным ключом

Фото: Следственный комитет по Саратовской области

В Федоровском районе Саратовской области 22-летний местный жителя задержали по обвинению в убийстве двух человек, чьи тела ранее нашли в погребе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла в селе Романовка 23 октября. Вместе со своими приятелями задержанный выпивал в своем доме на улице Производственной. Когда молодой человек повздорил с гостями, он схватил гаечный ключ и начал избивать им мужчин. От полученных травм они скончались на месте. После этого подозреваемый спрятал тела в погребе дома.

На молодого человека возбуждено уголовное дело, он сознался в нападении на потерпевших и дал показания об обстоятельствах убийства, его заключили под стражу.

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