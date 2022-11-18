Под Энгельсом «Газель» опрокинулась из-за превышения безопасной скорости

Фото: ГИБДД по Саратовской области

17 ноября в Энгельсском районе в ДТП с микроавтобусом «Газель» пострадали два человека. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Около 6:30 утра на 402 км трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград «Газель Next» превысила безопасную скорость движения. 57-летний водитель потерял управление и съехал с дороги, а затем опрокинулся в кювет.

Травмы получили пассажиры «Газели» – 77-летний мужчина и 65-летняя женщина, они были госпитализированы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.