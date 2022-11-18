Жителю Энгельса назначили штраф в 123 тысяч рублей за продажу одежды с героями мультфильма

Герои мультсериала / karusel-tv.ru

Арбитражный суд Саратовской области вынес решение по иску московского ПАО «Аэроплан» к энгельсскому индивидуальному предпринимателю Таибову С.С. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

«Аэроплан», обладающая правами на товарный знак «Фиксики» потребовала от предпринимателя 123 тысячи рублей за продажу одежды с изображением персонажей мультфильма в магазине «Планета одежда и обувь».

Сумма штрафа состоит из стоимости шести товарных знаков и шести рисунков – по 10 тысяч рублей каждый, а также судебных расходов – 2,9 тысячи рублей.

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