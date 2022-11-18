Губернатор Саратовской области высказался против индексации тарифа на капремонт сразу за 5 лет

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин высказался по поводу инициативы индексации тарифов на капремонт. Свое мнение глава губернии высказал в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее рабочая группа по вопросу финансовой устойчивости фонда капитального ремонта предложила провести индексацию взносов впервые за восемь лет.

Губернатор напомнил, что сумма взноса на капремонт также не индексировалась на величину инфляции.

– Эти два фактора значительно осложняют финансовую деятельность фонда. В настоящий момент оператор имеет крупную кредиторскую задолженность - 380 миллионов рублей. В первую очередь, это средства, которые фонд должен подрядным организациям за выполнение работ.

Логичен вопрос: «Куда фонд потратил собранные средства?». Только за последние 2,5 года различные работы по линии капремонта были проведены в 1145 многоквартирных жилых домах. Это ремонт крыш и фасадов, систем водоснабжения и отопления, укрепление фундамента и конструктивных элементов зданий, приведение в порядок подвалов и многое другое. – рассказал губернатор.

Бусаргин предложил компромиссное решение – индексировать взносы за капремонт на 3 года.

– Это тот оптимальный минимум, который позволит фонду сократить долги и не так сильно ударит по кошельку жителей. При таком расчете тариф по Саратову составит 8 рублей 5 копеек, по Энгельсу - 7 рублей 2 копейки.

Остановлюсь еще на одном моменте. В средствах массовой информации активно обсуждались расходы фонда на печать и рассылку платежных документов. Такая обязанность возложена на оператора федеральным законодательством. Подчеркну, что средства на это идут исключительно из областного бюджета. Взносы граждан фонд тратит только на ремонтные работы в жилых домах, –поделился мнением Бусаргин.

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