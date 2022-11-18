Фото: Госзакупки

Правительство Саратовской области берет кредиты на 4 миллиарда рублей, соответствующие аукционы размещены на портале Госзакупок.

Всего объявлено восемь электронных аукционов. В описании каждого указано «Оказание финансовых услуг по предоставлению Саратовской области возобновляемой кредитной линии во исполнение Программы государственных внутренних заимствований области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, на сумму 500 миллионов рублей».

Заказчиком выступает министерство финансов региона. Кредиты берутся под 8,5 процента годовых, их планируется получить до 30 декабря 2022 года.

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