Фото: Госзакупки
Правительство Саратовской области берет кредиты на 4 миллиарда рублей, соответствующие аукционы размещены на портале Госзакупок.
Всего объявлено восемь электронных аукционов. В описании каждого указано «Оказание финансовых услуг по предоставлению Саратовской области возобновляемой кредитной линии во исполнение Программы государственных внутренних заимствований области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, на сумму 500 миллионов рублей».
Заказчиком выступает министерство финансов региона. Кредиты берутся под 8,5 процента годовых, их планируется получить до 30 декабря 2022 года.
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