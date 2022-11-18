На сегодня, 18 ноября, в Саратовской области еще 112 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе положительный тест на коронавирус сдали 298 367 человек.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 17 лет — 9;
- 18-29 лет — 9;
- 30-49 лет — 23;
- 50-64 лет — 33;
- 65 и старше — 38.
Все зараженные поступили с признаками ОРВИ.
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