На сегодня, 18 ноября, в Саратовской области еще 112 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе положительный тест на коронавирус сдали 298 367 человек.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 9;

- 18-29 лет — 9;

- 30-49 лет — 23;

- 50-64 лет — 33;

- 65 и старше — 38.

Все зараженные поступили с признаками ОРВИ.

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