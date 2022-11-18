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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:00

В Саратове появилась улица имени Александра Захарченко

Названия получили четыре улицы и один квартал
Наталия Калинина

В Саратове появилась улица имени Александра Захарченко. Соответствующее постановление за подписью Лады Мокроусовой опубликовано на сайте администрации.

Улица имени Александра Захарченко начинается от улицы Танкистов и заканчивается на улице Аэропорт.

В Ленинском районе зарегистрирован новый Дубовый проезд. В селе Усть-Курдюм появились 1-й и 2-й Радужные проезды. А в хуторе Атамановка – квартал с названием Атамановское месторождение.

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