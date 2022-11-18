Фото: Архив КП
Сегодня, 18 ноября, саратовских автомобилистов предупредили о сильном тумане, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
Чтобы избежать аварий, нужно не превышать скоростной режим на дорогах, а пешеходам пересекать дорогу только по переходам, на нужный свет. Обязательно в период тумана соблюдать дистанцию между автомобилями, интервала при движении.
Не стоит идти на обгон. При проезде перекрестков и пешеходных переходов необходимо быть особенно внимательным.
Перед выездом водители должны проверять состояние и исправность ветрового стекла и обдув стекла.
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