Фото: Архив КП

Сегодня, 18 ноября, саратовских автомобилистов предупредили о сильном тумане, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Чтобы избежать аварий, нужно не превышать скоростной режим на дорогах, а пешеходам пересекать дорогу только по переходам, на нужный свет. Обязательно в период тумана соблюдать дистанцию между автомобилями, интервала при движении.

Не стоит идти на обгон. При проезде перекрестков и пешеходных переходов необходимо быть особенно внимательным.

Перед выездом водители должны проверять состояние и исправность ветрового стекла и обдув стекла.

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