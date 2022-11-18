фото: Архив КП

В субботу в Саратове состоится ярмарка выходного дня. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Завтра, 19 ноября, на Театральной площади Саратова пройдет традиционная ярмарка выходного дня. Желающие смогут купить свежие мясо, рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты, крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар, мед, колбасы и мясные деликатесы, квашеные овощи. Можно будет приобрести посадочный материал.

Торговые площадки с продукцией местных сельхозтоваропроизводителей будут работать в штатном режиме в Заводском районе на пересечение улиц Пензенская/Томская и в пос. Елшанка на Московском шоссе, 61.

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