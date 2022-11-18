фото: Володин Саратов

В Жасминном началось строительство путепровода. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников Вячеслава Володина.

Много лет жители поселка Жасминный в Ленинском районе Саратова испытывают трудности из-за постоянных пробок. Автомобилисты ежедневно теряют часы в заторах, когда железнодорожный переезд закрывается.

В одну из рабочих поездок с этой проблемой саратовцы обратились к Вячеславу Володину. Было принято решение о строительстве путепровода через ж/д пути по улице Песчано-Уметской.

Однако работы долго не начинались: земля не была оформлена, из-за чего потеряно почти 2 года.

В сентябре были раскритикованы местные власти за реализацию проекта. Итог: первый заместитель главы администрации Саратова Дмитрий Алексеев был освобожден от должности, после чего строительные работы начались.

На сегодняшний день подрядчик уже освободил площадку под опоры путепровода и приступил к устройству 1 этапа объездной дороги.

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