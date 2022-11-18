Фото: ГУ МЧС

Сегодня утром, 18 ноября, в Саратове женщину спасли от пожара в сауне, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар был зафиксирован в 7.30 вызов, по адресу Осипова, 1. Горело трехэтажное здание административно-бытового назначения. Очаг располагался на втором этаже в помещении сауны. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Пожарные вывели из задымленной зоны женщину, от госпитализации она отказалась. Работали на месте четыре расчета, в 8.36 поступило сообщение о ликвидации.

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