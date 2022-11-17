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НовостиОбщество17 ноября 2022 20:16

В пятницу в Саратове весь день будет лить дождь

Улицы затянуты туманом
Наталия Калинина
Туман с утра

Туман с утра

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В пятницу, 18 ноября, в Саратове весь день будет лить дождь, а улицы затянет туман. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +3 с утра до +9 градусов днем. Небо затянуто плотными облаками, весь день идет дождь. Дует южный ветер, отдельные порывы которого достигают 15 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются мокрый снег, дождь, переохлажденный дождь), местами до 15-49 мм. Ветер дует Юго-восточный, 5...10 м/с с отдельными порывами до 15-20 м/с. Столбик термометра показывает +2...+7 градусов.