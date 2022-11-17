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НовостиОбщество17 ноября 2022 18:03

В Ленинском районе признали аварийными еще три дома

Наталия Калинина

В Ленинском районе Саратова признали аварийными еще три дома. Соответствующие документы размещены на сайте администрации города.

Аварийным и подлежащим сносу признан двухэтажный дом в микрорайоне Техстекло, который расположен по адресу 1-я Прокатная, 23/1. Трехэтажный дом № 1 по улице ДОС в районе кольца ВСО, а также пятиэтажное общежитие по адресу ул. им. Ломоносова М.В., 18б.

У жильцов есть три месяца, чтобы покинуть дома. Снести дома планируется до 1 ноября 2024 года.

ул. им. Ломоносова М.В., 18б. Фото: 2gis.ru

ул. им. Ломоносова М.В., 18б. Фото: 2gis.ru