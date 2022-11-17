В Саратове на штрафстоянку отправили 67 автомобилей за сутки, о чем сегодня, 17 ноября, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Сотрудники Госавтоинспекции в Саратове провели рейд на нарушения правил парковки. Выявлено более 60 нарушений правил, из них 55 несоблюдение требований, предписанных запрещающими дорожными знаками или разметкой.

67 транспортных средств в итоге отправились специализированную штрафную стоянку.

Информацию, о том на какую стоянку помещено транспортное средство, можно узнать по телефону в дежурной части ГИБДД - 75-05-09, а также 02 или 112.