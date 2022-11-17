Сегодня вечером, 17 ноября, в Саратове тысячи жителей остались без воды в мороз, о чем сообщает городская администрация.
Произошла авария на линии водопровода по адресу Депутатская, 1. На время устранения повреждений прекращена подача холодного водоснабжения на улицах:
-ул.Высокая,
-ул. Жуковского,
-ул. Планерная,
-ул. Осипова,
-ул. Депутатская,
-ул. 1 и 2 Магнитный проезд,
-ул. Вольская (выше ул. Б. Садовая),
-ул. Пристанская,
-ул. Крайняя.
Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 10.00 завтра 18 ноября.