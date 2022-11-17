Сегодня вечером, 17 ноября, в Саратове тысячи жителей остались без воды в мороз, о чем сообщает городская администрация.

Произошла авария на линии водопровода по адресу Депутатская, 1. На время устранения повреждений прекращена подача холодного водоснабжения на улицах:

-ул.Высокая,

-ул. Жуковского,

-ул. Планерная,

-ул. Осипова,

-ул. Депутатская,

-ул. 1 и 2 Магнитный проезд,

-ул. Вольская (выше ул. Б. Садовая),

-ул. Пристанская,

-ул. Крайняя.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 10.00 завтра 18 ноября.