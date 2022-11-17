Фото: Твои Герои, Саратов! ZOV

В зоне СВО погиб саратовский ветеран спецназа Юрий Ханадеев. Сегодня, 17 ноября, об этом в Телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV» сообщил Герой России Александр Янклович

- При выполнении боевой задачи погиб наш товарищ, ветеран 20-ого Отряда Специального Назначения, старший прапорщик Юрий Ханадеев, он имел позывной «Старый». Наш товарищ прошел обе Чеченские кампании и был в зоне СВО добровольцем.

Скорбит вся Саратовская область. Вечная память герою! Братишка, присмотри за нами сверху, а мы не подведем, - пишет Янклович.