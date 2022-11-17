Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 ноября 2022 17:04

В зоне СВО погиб саратовский ветеран спецназа Юрий Ханадеев

Наталия Калинина
Фото: Твои Герои, Саратов! ZOV

Фото: Твои Герои, Саратов! ZOV

В зоне СВО погиб саратовский ветеран спецназа Юрий Ханадеев. Сегодня, 17 ноября, об этом в Телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV» сообщил Герой России Александр Янклович

- При выполнении боевой задачи погиб наш товарищ, ветеран 20-ого Отряда Специального Назначения, старший прапорщик Юрий Ханадеев, он имел позывной «Старый». Наш товарищ прошел обе Чеченские кампании и был в зоне СВО добровольцем.

Скорбит вся Саратовская область. Вечная память герою! Братишка, присмотри за нами сверху, а мы не подведем, - пишет Янклович.