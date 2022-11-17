Ошибочно признанный мертвым житель Саратова остался без квартиры

Ошибочно признанный мертвым житель Саратова 8 лет пытался доказать, что он живой, а теперь остался без квартиры. Эту историю рассказал федеральный портал Baza.

Осенью 2013 года 55-летний житель Саратова уехал на вахту в область. Незадолго до этого мужчина развелся с супругой, но на Новый год решил позвонить ней и с удивлением узнал, что та его похоронила. Оказалось, что примерно за месяц до этого разговора в Саратове нашли труп неизвестного, и бывшая супруга опознала в нем героя истории. Когда мужчина вернулся в город, участковый выдал ему свидетельство о смерти и пообещал по звонку решить вопрос с подтверждением личности.

Вскоре выяснялась другая проблема: дочка саратовца продала его квартиру, чтобы расплатиться с долгами. Тогда Демьянов переехал жить и работать на ферму, где тяжело заболел: ему пришлось ампутировать ноги. Сейчас мужчина живет в центре помощи бездомным и планирует заняться ремонтом обуви. Через фонд «Хорошие люди» ему удалось аннулировать свидетельство о смерти и получить новые документы.