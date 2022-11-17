Встреча с министром

Министр спорта РФ назвал исполнение спортивных проектов в Саратовской области отличным, о чем пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Губернатор Роман Бусаргин провёл встречу с Министром спорта РФ Олегом Матыциным. Федеральный министр посетил Балаковский район.

За 2021-2022 годы Саратовская область получила 600 млн рублей на развитие спорта. Сейчас строится стадион в Вольске, устанавливаются новые спортплощадки, развивается дворовый футбол и хоккей.

- Мы еще раз убедились – здесь налажено активное взаимодействие с бизнесом, развивается инфраструктура. По реализации федеральных проектов у саратовцев одни «пятерки» – и по обеспеченности спортобъектами, и по вовлеченности людей в спорт, - заявил Олег Матыцин.