В боях СВО погиб уроженец Саратовской области

Фото: Сергей Чапрасов / t.me/adm_novouzensk_64

ВО погиб уроженец Саратовской области

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Новоузенска Сергей Чапрасов. Об этом сообщает Телеграм-канал районной администрации.

Соболезнования родным и близким погибшего солдата выразил губернатор региона Роман Бусаргин.

– При исполнении воинского долга героически погиб Сергей Николаевич Чапрасов. Он отважно сражался за мир, за светлое будущее своих соотечественников. Мы гордимся храбростью и стойкостью нашего земляка. Вся Саратовская область скорбит вместе c родными, друзьями и сослуживцами Сергея Николаевича. Светлая память и вечная слава доблестному воину! – написал глава региона.

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