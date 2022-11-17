В боях СВО погиб уроженец Саратовской области

Фото: Сергей Чапрасов / t.me/adm_novouzensk_64
ВО погиб уроженец Саратовской области
В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Новоузенска Сергей Чапрасов. Об этом сообщает Телеграм-канал районной администрации.
Соболезнования родным и близким погибшего солдата выразил губернатор региона Роман Бусаргин.
– При исполнении воинского долга героически погиб Сергей Николаевич Чапрасов. Он отважно сражался за мир, за светлое будущее своих соотечественников. Мы гордимся храбростью и стойкостью нашего земляка. Вся Саратовская область скорбит вместе c родными, друзьями и сослуживцами Сергея Николаевича. Светлая память и вечная слава доблестному воину! – написал глава региона.
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