На Саратовскую область надвигается штормовой ветер

Ночью и днем в пятницу, 18 ноября, в Саратовскую область придет штормовой ветер, о чем предупреждает ГУ МЧС по региону.

В отдельных районах ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя - 15-49 мм. Ветер дует юго-восточный, отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью столбик термометра повысится до +2...-3 градусов, днем на улице будет +2… +7 градусов. Синоптики обещают гололед от 6 до 19 мм.

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