Руководители саратовских молодежных НКО отчитались об итогах работы за прошедший год

фото: КП-Саратов

Сегодня, 17 ноября, в Саратове состоялось заседание «круглого стола» о деятельности молодежных организаций и объединений на территории Саратовской области.

После выступления чиновников слово взяли общественники. Первым отчитывался Егор Соколов, руководитель организации студотрядов. По словам Соколова, на данный момент студенческие отряды предоставляют вакансии педагогов, строителей, медиков, официантов. Обучение проводится на базе двух ВУЗов - СГТУ и СГУ. В этом году подготовлено 211 человек. У нас в педагогических отрядах состоят до 500 человек, они в основном работают в летних лагерях, в строительных отрядах - до 300, в сервисных - около 200. Еще 20 человек состоят в поисковых отрядах и народной дружине.

Следом слово руководитель регионального отделения РДШ Алена Рузанова. По словам Рузановой, в организации состоит на данный момент 49 тысяч детей, 11 тысяч из которых вступили с начала текущего учебного года из 720 школ области.

Руководитель регионального молодежного штаба #МЫВМЕСТЕ Никита Осташкин рассказал, что проект появился в 2020 году во время пандемии коронавируса и провел множество мероприятий, самыми известными из которых стали акции «Фестиваль Дарения» и «Новый год в каждый дом» , которые суммарно охватили свыше 6000 человек, провели более 100 мероприятий, привлекались более 200 волонтеров. В акции приняли участие члены правительства, руководители администрации, депутаты облдумы и простые горожане.

С началом спецоперации на территории Украины приоритетным направлением стала помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик «Мы вместе с Донбассом» . Задействовано более 100 добровольцев., на которых возложена работа в пунктах временного размещения. Волонтеры работают психологами, педагогами, аниматорами.

Совершено 4 выезда в учебные центры, посещены 1800 мобилизованных, собрано 303 заявки на помощь различного вида, 30 тонн гуманитарной помощи

Завершал секцию общественников доклад Сергея Улегина, серебряного призера Олимпийских Игр, представитель НКО «Будь в команде» .

— Мы должны и личным примером завлекать молодежь. Организация формально появилась в июне 2018 год. Тогда мы, вместе с Артемом Чеботаревым приняли решение проводить бесплатные уличные тренировки в Саратове и Энгельсе. Уже в 2020 году - проект по развитию школьных спортклубов «100 школ в команде». Мы стремимся вовлекать детей и подростков в работу школьных спортклубов, а в свою очередь, актив школьных спортклубов должен входить в общественный совет школы. В 2021 году мы на соревнованиях по воркауту смогли собрать 2500 человек.

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