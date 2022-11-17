Министр здравоохранения Саратовской области рассказал об увеличении квот на бесплатные операции на сердце

С начала года в регионе провели более двух тысяч операций для сердечников. Об этом министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал во время брифинга.

Министр напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания остаются одними из самых опасных по всей стране – в этой категории до сих пор сохраняется высокая смертность.

Костин отметил, что в области уделяют большое внимание борьбе с этими заболеваниями, делая упор на ранней диагностике и доступности операций. Министр рассказал, что из 56 недавно осмотренных пациентов хирургическое вмешательство потребовалось 11 из них.

Глава областного минздрава пообещал увеличивать количество квот на бесплатные операции, связанные с сердечными заболеваниями, чиновник отметил, что в некоторых случаях такая операция может продлить жизнь человеку на 20 лет.

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