В Саратове участников банды приговорили к длительным срокам в колонии за 12 лет разбойных нападений

Саратовский облсуд приговорил банду к длительным срокам за хищение 60 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как доказали в суде, члены банды, ранее работавшие в охранных агентствах, с июля 2008 по октябрь 2020 года совершили более 30 разбойных нападений, краж и грабежей в офисах банков в Саратовской области и соседних регионах. За 12 лет преступники похитили деньги и драгоценности на общую сумму 60 миллионов рублей, также они покушались на хищение 195 миллионов рублей.

В октябре 2020 года злоумышленников задержали, сейчас их признали виновными по многочисленным делам о кражах, разбое, участии в банде, покушении на грабеж и краже. Участников группировки приговорили к срокам от 15 до 17 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года каждому. Приговор не вступил в законную силу.

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