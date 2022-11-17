Саратовский патриотический митинг «Мы вместе!» перенесен в здание СГЮА из-за погоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями изменен формат патриотического митинга «Мы Вместе!». Об этом сообщает Телеграм-канал «Время Саратовское Z» со ссылкой на организаторов акции, общественную организацию «Боевое братство».

На сайте организации появилось сообщение о переносе акции, ранее анонсированной общественником Сергеем Авезниязовым.

– Уважаемые саратовцы! В связи с погодными условиями проведение патриотического мероприятия «Мы Вместе» в поддержку Президента РФ и специальной военной операции, запланированного на завтра, 18 ноября, в 13.00 часов около саратовской консерватории, переносится на 13.00 часов и состоится в здании Саратовской государственной юридической академии, ул. Вольская, д.1. – предупреждает сообщение.

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