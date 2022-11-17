Саратовские сотрудники ФСБ и ФСИН завели уголовное дело на вора в законе из ИК-2

В Саратовской области завели уголовное дело на 39-летнего мужчину за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным следствия, мужчина получил авторитетный статус в криминальной среде с декабря 2020 года. Свой высокий статус в иерархии он использовал для распределения сфер влияния среди преступников и распространения криминальной идеологии.

Фигурант уголовного дела находится в одном из исправительных учреждений области. Максимальный срок, который грозит мужчине по вменяемой ему статье – 15 лет лишения свободы.

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