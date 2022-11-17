Мария Усова: нужно продвигать авангард молодежи, а не тех, кто на гранты ездит в Сочи

Заседание "круглого стола" 17.11.22

Сегодня, 17 ноября, в Саратове состоялось заседание «круглого стола» О деятельности молодежных организаций и объединений на территории Саратовской области.

В ходе обсуждения депутат облдумы (фракция ЕР) и генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова подняла вопрос о важности идеологии при формировании молодежной политики.

- Согласно представленной презентации, в молодежных поисковых отрядах трудятся 20 человек, а в сфере обслуживания – 300. Считаю эту ситуацию не совсем правильной. Все-таки официанты – это не авангард нашей молодежи.

Мы до сих пор помним комсомольские стройки в том же Балаково и тот вклад, который юноши и девушки тогда внесли. Но будут ли так помнить тех, кто отправляется на подработку сейчас? Ребята берут гранты, едут на них в Сочи и работают там официантами. Так мы только прививаем им иждивенчество. Это неправильно.

Нужно задуматься о том, какую идеологию мы продвигаем в наших молодежных организациях и какие задачи ставим перед ребятами, - заявила Мария Усова, комментируя выступление руководителя Саратовского регионального отделения молодежной Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Егора Соколова, который подготовил презентацию о проделанной работе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.