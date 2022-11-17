Москвичка отдала «генералу ФСБ» машину и начала получать штрафы из Саратова

Москвичка отдала «генералу ФСБ» машину для «выполнения задач государственной важности» в ЛНР и начала получать штрафы из Саратова, о чем рассказал федеральный портал Baza.

В 2016 году Елена познакомилась в интернете с «генерал-майором ФСБ» Владимиром Суриковым, и вступила с ним в отношения. В какой-то момент мужчина попросил у Елены Nissan для «выполнения боевых задач» в ЛНР.

Через некоторое время Елене пришел штраф за превышение скорости в Саратове. Женщина потребовала объяснений от Владимира, а затем получила штрафов еще на 30 тысяч. Тогда «генерал» стал утверждать, что иномарку кто-то угнал.

Где сейчас находится машина, неизвестно. Однако, позже выяснилось, что Суриков хорошо известен в ЛНР. Еще в 2015 году он приезжал туда и также представлялся генералом. Мужчина предлагал желающим услуги «крышевания» бизнеса и решение вопросов «через Москву», но был раскрыт.

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