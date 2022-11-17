В Саратове образовались снежные заторы в Юбилейном и на выезде из Заводского

Роман Бусаргин на совещании

В Саратове образовались снежные заторы в поселке Юбилейном и на выезде из Заводского, а также на улице Шехурдина. Сегодня утром, 17 ноября, Роман Бусаргин распорядился расчистить эти участки как можно скорее.

Этой ночью в регионе прошел первый снегопад. На уборку региональных дорог вышло 164 единицы техники, местных дорог – 215 единиц. В Саратове утром работали 216 машин, в Энгельсе – 37. В уборке общественных территорий в Саратове задействовали 250 человек, в Энгельсе – 95 человек.

Напомним, по проблемам с уборкой снега саратовцам можно обратиться на «горячие линии».

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