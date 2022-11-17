На сегодня, 17 ноября, в Саратовской области еще 128 человек за сутки заразились коронавирусом. Всего в регионе обнаружено 298 255 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 291 234 человека, за сутки — 127. В стационарах остаются 91 человек, на амбулаторном лечении еще 929 саратовцев.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 9;

- 7-17 лет — 19;

- 18-29 лет — 11;

- 30-49 лет — 27;

- 50-64 лет — 20;

- 65 и старше — 42.

Все зараженные поступили с признаками ОРВИ.

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