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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:09

В Саратовской области пенсионер устроил аварию и оставил на месте происшествия свою пассажирку

Роман Хвалин
Фото: ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Романовском районе пенсионер стал виновником ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.

Вчера, 16 ноября, в 11:40 на участке дороги Красноармейск – Инясево ВАЗ-2115 под управлением 66-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся.

Пенсионер-виновник аварии сбежал с места ДТП, оставив в машине свою 64-летнюю пассажирку с травмами, она доставлена в медучреждение.

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