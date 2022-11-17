В Саратове отключили воду на 6 улицах

Сегодня, 17 ноября, в Заводском районе Саратова отключили воду на 6 улицах, о чем сообщает ООО «КВС».

Работы идут на водопроводе по адресу 3-й Сосновый проезд, 19. В связи с ними прекращено водоснабжение абонентов по адресам: 1-й Санаторный проезд, ул.Мостовая (от Широкой до Автобусной), Стадионная, Подлесная, Березовая, 3-й Сосновый проезд.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.

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