Саратовцев предупредили о плохой работе общественного транспорта 17 ноября

Сегодня, 17 ноября, саратовцев предупредили о плохой работе общественного транспорта на улицах города.

- В связи с погодными условиями и дорожными заторами интервалы движения общественного транспорта увеличены, - пишет МКУ «Транспортное управление».

Напомним, вчера вечером, 16 ноября, город встал в 9-балльных пробках.

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