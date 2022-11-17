Саратовцев предупредили о плохой работе общественного транспорта 17 ноября

Сегодня, 17 ноября, саратовцев предупредили о плохой работе общественного транспорта на улицах города.
- В связи с погодными условиями и дорожными заторами интервалы движения общественного транспорта увеличены, - пишет МКУ «Транспортное управление».
Напомним, вчера вечером, 16 ноября, город встал в 9-балльных пробках.
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