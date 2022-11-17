Скорая в Саратове

В Саратовской области медиков «скорой помощи» освободили от платы за проезд, о чем сообщает городская администрация.

Согласно новому постановлению от платы за проезд в трамваях и троллейбусах освобождаются все врачи, водители, средний и младший медицинский персонал Саратовской областной станции скорой медицинской помощи.

Ранее льгота распространялась только на медиков областного центра.

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