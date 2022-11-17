В саратовской больнице женщине провели операцию по уменьшению груди

Фото: Перинатальный центр и стационар ГУЗ «СГКБ № 8»

В саратовской городской больнице №8 женщине провели пластическую операцию по удалению слишком большой груди. Об этом сообщил Телеграм-канал медучреждения.

Операцию сами врачи описали как «ликвидация гигантомастии», – при небольшом росте и весе пациентки, большая грудь для нее стала не только эстетическим изъяном, но причиняла боль в грудном и шейном отделах позвоночника.

Операцию проводили четыре хирурга, в том числе два пластических, также в операции участвовал врач-анестезиолог и медсестра.

– После проведённой операции молочные железы обрели эстетически привлекательные формы с сохранением анатомических пропорций. — сообщили медики.

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