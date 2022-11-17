В Энгельсском районе водитель «Лада Калина» сбил пешехода

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 16 ноября, на подъезде к Энгельсу произошла авария, один человек с травмами был доставлен в медучреждение. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.

Около часа ночи на подъезде к районному центру от трассы Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» водитель «Лада Калина» сбил 57-летнего мужчину, он шел вдоль дороги без светоотражающих элементов.

Пострадавшего с травмами доставили в медучреждение.

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