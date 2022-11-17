Саратов утром встал в девятибалльных пробках

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Сегодня утром, 17 ноября, на дорогах Саратова из-за снегопада возникли серьезные заторы. Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что загруженность транспортного потока составляет 9 баллов из 10 возможных.

Движение фактически встало в поселке Юбилейный, на центральных улицах — Мичурина, Астраханской, Московской, Вольской, рядом со старым мостом «Саратов-Энгельс», по проспекту 50 лет Октября, на выезде из Завокзального микрорайона, на улицах Рахова и Танкистов. Кроме того, водителям трудно на участке у ТЦ «Оранжевый» и Ново-Астраханском шоссе, от станции «Саратов-3» до Астраханского переезда.

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