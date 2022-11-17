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НовостиОбщество17 ноября 2022 4:38

На Кумысной поляне инспекторы задержали нарушителей

Саратовцы заехали на машине на особо охраняемую территорию
Наталия Калинина
Фото: КП-Саратов

Фото: КП-Саратов

На Кумысной поляне инспекторы задержали нарушителей. Нарушители заехали на особо охраняемую природную территорию и направлялись к Малиновому роднику. Корреспондент КП-Саратов поучаствовал в рейде минприроды.

Как сообщили в профильном ведомстве. если автомобиль заехал на ООПТ, обращение поступает в работу инспекционного отдела регионального минприроды. Данная информация будет направлена в правоохранительные органы для установления лиц и составления административного протокола. В случае повторения подобного нужно обращаться в минприроды.

Штраф за въезд на особо охраняемую природную территорию составляет для физических лиц 3 000 – 4 000 рублей. Для должностных лиц 15 000 – 20 000 рублей. Для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

Фото: КП-Саратов

Фото: КП-Саратов