В Саратовской области обещают гололед и мокрый снег

Сегодня, 17 ноября, в Саратовской области весь день будет идти мокрый снег. Об этом сообщает региональный гидрометеоцентр.

В Саратове утром температура колеблется от - 2 до - 4 градусов, днем же около 0. Весь день будет идти мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Туман.

Аналогичная ситуация наблюдается на территории всей Саратовской области. Весь день будет идти мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Туман. Температура составит от -1 до -6 °C утром , днем же поднимется до +3.

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