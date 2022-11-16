«Боевое Братство» проведет в Саратове патриотический митинг.

В пятницу, 18 ноября, на площади перед консерваторией на проспекте Столыпина в 13:00 состоится патриотическое мероприятие.

Региональная организация «Боевое Братство» выступило с инициативой проведения в Саратове патриотической акции «Мы Вместе». Таким образом общественники хотят поддержать президента РФ и спецоперацию.

«Россия, как никогда, нуждается в сплоченности и доказывает свое единение высоким духом и искренним чувством патриотизма сограждан. Воссоединение новых территорий с Россией восстановило историческую справедливость. Нигилизм по отношению к русским, исконным традициям нашей страны, открыто поощряемый западными странами, лишь укрепил желание людей жить под русским флагом и говорить на родном языке. Наша общая задача – отстоять исторический выбор наших братьев", – пригласил саратовцев на мероприятие руководитель Саратовского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов.

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